تداول 59 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تداول 59 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و693 شاحنة، و16 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 8 آلاف طن بضائع، و370 شاحنة، و10 سيارات، والصادرات 51 ألف طن بضائع، و323 شاحنة، و6 سيارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 754 راكبا بموانيها.

تصدير 45 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى تصدير 45 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا اليوم، حيث غادرت السفينة «ABDUL M» علي متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، وكذلك السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس».

استقبال 3 سفن

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، هي «أمل»، و«دليلة» و«بوسيدون إكسبريس»، كما تم تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعة، و125 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة «سينا»، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة «سينا».

واستقبل ميناء السويس، أمس، السفينة «SUN TURAIS»، وعلى متنها 2100 طن من مادة البروبلين قادمة من الإمارات.