القبض على 5 موظفين سرقوا 8 سيارات من إحدى الشركات في الزيتون

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة سرقة 6 سيارات وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة سيارات لنقل المواطنين "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من (5 أشخاص) لقيامهم بالإستيلاء على عدد (8) سيارات تابعين للشركة المشار إليها.

باجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقهم وتبين أن أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، وبتكثيف التحريات ومن خلال فحص ملفات تلك السيارات بوحدات المرور المختلفة تبين إحتوائها على توكيلات بيع بأسم إثنين من المتهمين.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين وتم إستدعاء المتهم المحبوس ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة والإستيلاء على عقود السيارات وتزوير التوكيلات بمعرفة أحدهم ، وأمكن ضبط (6 سيارات).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.