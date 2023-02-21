«الإسكان»: مبادرة «سكن لكل المصريين» تستهدف توفير وحدات لائقة بمحدودي الدخل

المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لائقة لمحدودي الدخل، وفق ما أكدته وزارة الإسكان في تقرير صادر عنها، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية بالمبادرة التي تنفذها الدولة، تتميز بتوافر الكثير من الخدمات المتنوعة، ويتم تنفيذها بمجتمعات سكنية مخططة حضاريًا.

توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية

وأوضحت الإسكان أنه يتم توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودي الدخل، لافتة إلى أنه يتم العمل على سرعة تسليمها لمستحقيها.

متابعة توافر وتشغيل الخدمات المختلفة

وأشارت إلى أنه يتم الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك للحفاظ على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها، لافتة إلى متابعة الوحدات السكنية التي يتم إقامتها في إطار المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة.

تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية

وأوضحت أنه تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، كما استعرضت الحكومة أيضًا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات.

وأشارت إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1236 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين- محور محدودي الدخل»، بمدينة قنا الجديدة، ضمن المشروع الذي يستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات.