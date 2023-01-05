4 مشروعات جارية في مدينة سوهاج الجديدة.. منها «سكن لكل المصريين»

تضم مدينة سوهاج الجديدة، عِدة مشروعات جارية تشمل تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومستشفى لعلاج الأطفال، شفاء الأورمان، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء ومرافق ومياه وصرف صحي، وطرق ومبان خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

42 عمارة سكنية

ومن بين مشروعات «سكن لكل المصريين»، تنفيذ 42 عمارة سكنية تضم 1008 وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة «نموذج 3 غرف + صالة بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية مسكن لكل المصريين محور محدودي الدخل.

مستشفى شفاء الأورمان

كما يجرى تنفيذ مستشفى لعلاج الأطفال شفاء الأورمان، بمساحة 6,6 فدان بمركز خدمات المدينة بنسبة إنجاز 90% لخدمة سوهاج ومحافظات الصعيد، وتضم عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة مناظير، وغرف عمليات وعلاج كيباري وعناية مركزة.

أسواق تجارية

تنفيذ 4 أسواق تجارية لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي المتميزة، تتكون من سوق تجارية تضم 8 محال لخدمة منطقة الحي الثاني بنسبة تنفيذ 95% وسوق تجارية نضم 3 محال، بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الأول، وسوقين تجاريتين بعدد 8 محال بمنطقة قطع الأرضي المتميزة بالـ 455 فدانًا بنسبة تنفيذ 55%.

تشجير سوهاج الجديدة

كما يجرى جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع تشجيري بالمدينة في بعض المناطق منها «النخيل والزهور»، فضلًا عن التوسعات بزراعة المنطقة الجنوبية التي تحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 55 ألف متر.

كما يجري عمل مسار للدراجات بطول 3 كيلومترات، وزراعة الموقع العام لمحطة المعالجة، وزيادة المسطحات الخضراء بمساحة 45 ألف متر، وأشجار نخيل وبعض الأشجار المتنوعة بإجمالي 2500 شجرة، فضلًا عن طرح أعمال زراعة بطريق المطار ومنطقة 455 فدانًا وبعض المناطق بالمدينة، للتداول بين الشركات لتنفيذها.