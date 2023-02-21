«الزراعة» ترفع كفاءة الأصول المملوكة لها لاستغلالها اقتصاديا

تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور مسعد قطب، المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة، موقع الزراعات المحمية ومزرعة قطاع الإنتاج بالهرم، ومشتل معهد بحوث البساتين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة للأصول التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة، والوقوف على استغلال جميع الأصول المملوكه لها الاستغلال الاقتصادي العادل، الذي يتناسب مع موقع الأصول المميزة.

تحقيق الجدوي الاقتصادية

وشدد صالح على ضرورة استغلال الأصول بشكل عادل، يتناسب مع موقعها المتميز، لافتا إلى أنّ تحقيق الجدوى الاقتصادية للأصول أمر في غاية الأهميه، حسب تعليمات وزير الزراعة، حيث تبلغ مساحة موقع الزراعات المحمية نحو 22 فدانا، ومزرعة قطاع الإنتاج نحو 3 أفدنة.

وأشار إلى أنّ الزيارات مستمرة لاستغلال الأصول بشكل عادل، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشددا على الجهات المالكة والتابعة للوزارة للحفاظ على أصولها.