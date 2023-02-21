القبض على لصوص محولات الكهرباء وكاميرات المراقبة بمنشأة ناصر والسلام

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (21 مصهر كهربائي رئيسي يستخدم في غرف الكهرباء العامة، مجهولة المصـدر، وقصافة حديدية) واعترف بسرقتها من إحدى غرف الكهرباء الكائنة بمحافظة القليوبية بأسلوب القطع وباستخدام الأداة المضبوطة.

ضبط المتهم

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بتهمة سرقة كابل كهربائي 1,5 بوصة بطول 3 متــر والمُغــذى لإحدى المنشآت التجارية، وتم ضبط المسروقات لدى مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر عميل سيء النية أمكن ضبطه.

وجرى ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما (4 كاميرات مراقبة مجهولة المصدر)، لقيامهما بسرقتهم من السور الخارجي لمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب التسلق.