«الأورمان»: 58 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي والخدمات الطبية بالمنيا

أشاد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بحجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء محافظة المنيا، وبصفة خاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية خلال عام 2022 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كل الجوانب.

المساهمات والمساعدات العينية

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، لتقرير شامل عن مشروعات محافظة المنيا خلال عام 2022، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع المحافظة، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

توزيع مواد غذائية ولحوم

وتضمن التقرير قيام جمعية الأورمان على مدار عام 2022 بتوزيع أكثر من 15 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة 3 ملايين و750 ألف جنيه، وتوزيع عدد 75 ألف كيلو لحوم مستورد بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، و22,500 كيلو لحوم بلدي بتكلفة 3 ملايين و937 ألف جنيه، فضلا عن توزيع 5 آلاف بطانية ولحاف بتكلفة 750 ألف جنيه، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشار مدير الأورمان، أنه في المجال الطبي تم إجراء 59 عملية قلب للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، تنوعت ما بين عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماما لمرضى القلب غير القادرين بتكلفة 2 مليون و578 ألف جنيه، وتم اجراء 10 عمليات عيون بتكلفة 31 ألف جنيه، فضلا عن تسليم 62 جهاز تعويضي بتكلفة 440 ألف جنيه، دعما لذوى الهمم.

وفى مجال مشاريع التمكين الاقتصادي تم تسليم 18 رأس ماشية بتكلفة 648 ألف جنيه، 5 أكشاك بتكلفة 150 ألف جنيه، قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر 846 مشروعا بتكلفة 10 ملايين و394 ألف جنيه.

ولفت «شعبان»، إلى أنه تم إعادة تأهيل 72 منزلا بتكلفة 6 ملايين و192 ألف جنيه، ورفع كفاءة مسجد بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتركيب 3310 وصلات مياه شرب نقية بتكلفة 17 مليونا و874 ألف جنيه.