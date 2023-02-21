وفاة المتهم بقتل عامل بمشاجرة في المطرية.. «مات بعد منه بـ 3 أيام»

قررت نيابة المطرية نقل جثة شخص يدعى «يونس .ع. م» 25 سنة، المتهم بقتل عامل قبل 3 أيام في مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء في المطرية لمشرحة زينهم، وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العامة، بوفاة متهم على ذمة قضية قتل داخل غرفة الرعاية المركزة متأثرا بإصابته بجروح وطعنات، إثر إصابته قبل 3 أيام على يد المجني عليه أثناء تشاجرها بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة في العمل، وبالانتقال تبين وفاة المتهم «يونس .ع. م» 25 سنة، الموجود في غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى تحت الحراسة على ذمة قضية قتل جاره في العمل.

الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أصحاب المحلات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين وفاة عامل وأصيب الطرف الثاني في المشاجرة، وتم نقل المتهم إلى مستشفى المطرية لإسعافه ووضع حراسة أمنية على غرفته بناءا على قرار النيابة العامة، وجرى نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وبالأمس وبعد مرور 3 أيام على تواجد المتهم داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى المطرية لفظ أنفاسة الأخيرة ليلحق بالمجني عليه.