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القبض على 5 متهمين في مشاجرة بـ«الخرطوش» بالمقطم 

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الأحد 19 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مُصاب بطلق خرطوش بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص من بينهم المصاب) طرف ثان (شخصين) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما حول الوقوف بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم لاستغلالها كجراج للمعدات الثقيلة، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابة المجني عليه المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش والمستخدم في ارتكاب الواقعة – عدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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