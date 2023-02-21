إطلاق مبادرة بناء قدرات الشباب بمركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها انطلاق مبادرة بناء قدرات الشباب 2030 بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، مشيرًا في بيان له أن المبادرة تهدف إلى تنمية ورفع مهارات الشباب وإعادة بناء القدرات والمهارات للشباب المصري وتأهيله لسوق العمل.

منحة مجانية للشباب المصري

أوضح رئيس جامعة بنها أن المبادرة تسعى إلى إمداد الشباب المشاركين بكافة مهارات النجاح، من خلال حصولهم على منح تدريبية مجانية بشهادات معتمدة من وزارة الاتصالات والمعلومات وشركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية كمنحة مجانية للشباب المصري تعمل على تنمية مستقبلهم الوظيفي، وإعدادهم بكافة القدرات الوظيفية ومدهم بالمهارات والخبرات المهنية العلمية والتطبيقية تمهيدا لحصولهم على فرص عمل متميزة .

في سياق آخر تفقد رئيس جامعة بنها مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واستمع إلى آراء أعضاء هيئة التدريس عن ما يقدمه المركز من خدمات لهم، والسعي لتذليل الصعاب التى تواجههم فى التسجيل للدورات وتوفير سبل الراحة لهم والوسائل التدريبية التى تخدم العملية التدريسية، مؤكدا أن المركز يهدف إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة تخدم مجالات التعليم والبحث العلمي والمجتمع.

مركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها

كما أجري جامعة بنها جولة تفقدية بمركز المهارات والمحاكاة الطبية رافقه خلالها الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا شاكر وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة قاعات التدريس لطلاب القطاع الطبي بمركز المهارات والمحاكاة الطبية حيث أجرى حوارات مع طلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب البشري للتعرف على آرائهم بالمركز وما يقدمه من خدمات تعليمية للطلاب .

مركز المهارات والمحاكاة الطبية

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن مركز المهارات والمحاكاة الطبية سيكون لها دور بالغ الأهمية في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين كفاءة ممارسي الرعاية الصحية، من خلال محاكاة الواقع فى مجال التدريب لتحقيق الأهداف والخبرات فى هذا التخصص، والتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قواعد الأخلاقيات المهنية (تعزيز الثقافة السلوكية) وتقويتها ودعمها بين جميع الأفراد والمؤسسات العاملة فى مجال المحاكاة الصحية، مع حرص العاملين فى قطاع المحاكاة الصحية على الامتثال لأعلى معايير النزاهة والشفافية .