الحكم على المتهم في قضية «مستريح البيتكوين» 20 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم، مد أجل الحكم على المتهم بالنصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، 20 مارس.

توظيف الأموال

وبعد خضوع المتهم إلى تحقيقات مُكثفة من قبل النيابة العامة، وجّهت له ولـ9 متهمين آخرين تهمة تجميع مبالغ مالية من المواطنين وصلت إلى 200 مليون جنيه عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم، بحجة توظيف أموالهم.

النصب على المواطنين

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أحالتهم إلى المحكمة المُختصة، بعد أن وجهت لهم تهمة النصب على 3 آلاف مواطن، بعد زعمهم قدرتهم على استثمار الأموال في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، حسب التحريات التي أُجريت في القضية.