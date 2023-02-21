عروض كرتونة رمضان 2023 ومكوناتها.. أسعارها تبدأ من 99 جنيها

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثير من ربات البيوت والأسر في الاستعداد له بشراء ما يلزم المنزل من مستلزمات الطعام والمشروبات الرمضانية، حتى يتم توفير المخزون الذي تحتاج إليه الأسرة على مدار الشهر، ما بجعلهم يبحثون عن عروض كرتونة رمضان 2023 ومكوناتها واسعارها التي تبدأ من 99 جنيها، في الهايبر ماركت، حتى يتمكنوا من شرائها.

عروض كرتونة رمضان 2023 ومكوناتها

وأعلن عدد من الهايبر ماركت الشهيرة عن عروض كرتونة رمضان 2023 ومكوناتها وأسعارها، بتخفيضات على السلع الرمضانية تصل لـ 50%، ونرصد من خلال هذا التقرير أسعار كرتونة رمضان في الهايبر ماركت الشهيرة، والتي جاءت كالتالي:

عروض كرتونة رمضان 2023

وفر هايبر ماركت شهير في فروعه المختلفة كرتونة رمضان 2023، بخصم حتى 50% على مستلزمات رمضان، وجاء محتوياتها وفق ما أعلنه على صفحته الرسمية، كالتالي:

- كرتونة الخير بسعر 99 جنيها

وتحتوي تلك الكرتونة على الآتي:

- 2 كيس مكرونة 300 جرام.

- زيت خليط 900 مللي.

- أرز 900 جرام.

- سكر 900 جرام.

- فول 300 جرام.

- ملح 500 جرام.

- كرتونة الخير بسعر 119 جنيها

وتحتوي تلك الكرتونة على الآتي:

- 5 كيس مكرونة 300 جرام.

- زيت خليط 600 مللي.

- أرز 900 جرام.

- سكر 900 جرام.

- فول 300 جرام.

- ملح 500 جرام.

1- كرتونة الخير بسعر 104.95 جنيه

- أرز 900 جرام.

- سكر 900 جرام.

- زيت خليط 680 مللي.

- صلصة ظرف 35 جراما.

- شاي 40 جراما.

- ملح 225 جراما.

- مكرونة 300 جرام.

- كرتونة البركة بسعر 159.95 جنيه

ويصل سعر تلك الكرتونة إلى 159.95 جنيه، وتحتوي على الآتي:

- أرز 1 كيلو.

- سكر 1 كيلو.

- زيت خليط 680 مللي.

- شاي 40 جراما.

- ملح 225 جراما.

- مكرونة 350 جراما.

- بلح جاف 500 جرام.

- صلصة 280 جراما.

عروض كرتونة رمضان 2023 بسعر 139.95 جنيه

- زيت خليط 650 مللي.

- كيلو مكرونة خواتم.

- كيلو مكرونة فرن.

- كيلو سكر أبيض.

- كيلو أرز أبيض.

- فول 500 جرام.

- شاي 400 جرام.

- ملح مائدة 300 جرام.

- صلصة طماطم 380 جرام.

- كرتونة الخير وسط

ويصل سعر كرتونة الخير الوسط إلى 139.95 جنيه، وتحتوي على الآتي:

- كيلو أرز.

- كيلو سكر.

- 2 مكرونة 350 جراما.

- شاي 400 جرام.

- سمنة 350 جراما.

- فول 500 جرام.

- صلصة 35 جراما.

- زيت 700 مللي.

كرتونة الخير كبيرة

ويصل سعر كرتونة الخير الكبيرة إلى 239.95 جنيها، وتحتوي على الآتي:

- 2 كيس أرز وزن كيلو.

- 2 كيس سكر وزن كيلو.

- مكرونة كيلو.

- 2 شاي 400 جرام.

- سمنة 350 جراما.

- فول 500 جرام.

- صلصة 280 جرام.

- زيت 700 مللي.

- عدس 500 جرام.

- كيلو بلح.