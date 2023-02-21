مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوزبكستان تستوعب الكثير من الصادرات المصرية

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف لمصر، تعد حلقة ضمن سلسلة استعادة مصر لعلاقاتها الخارجية مع كل الأطراف التي تجمعها معهم تاريخ وعلاقات متميزة، لافتًا إلى أن أسماء هذه الدول غير متداولة كونها كانت ضمن الاتحاد السوفيتي لفترة طويلة، إذ كانت مصر تتعامل مع هذه الدولة من خلال موسكو.

دور هام متوقع من الأزهر الشريف

وأضاف «بيومي»، في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن أوزبكستان دولة مسلمة بنسبة 87%، وهم من المسلمين السنة، وهو ما يعزز دور الأزهر الشريف الذي يستقبل العديد من البعثات للطلاب الأوزبكستانيين، موضحا أنها ليست دولة غنية غير أنها من الدول التي ظلت تستوعب جانبا كبيرا من الصادرات المصرية.

مصر أصبحت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية

وأوضح مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن مصر تستهدف إقامة علاقة جديدة على أسس جديدة وهو ما يعود بالنفع على البلدين، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية، التي تنفق بدورها ملايين الدولارات وهو ما يعد نوعا من أنواع السياحة الدبلوماسية، مؤكدًا أن التمثيل المصري مشرف.