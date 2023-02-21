«غرفة السياحة» تتوقّع زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال رمضان

توقع هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، تدفقات سياحية جيدة من الدول العربية إلى مصر خلال رمضان المقبل، لافتا إلى أنّ ذروة قدوم السياح العرب إلى مصر ستبدأ مايو 2023 وتستمر حتى نهاية الصيف المقبل.

معرض جدة الدولي للسفر والسياحة

وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم، أنّ المشاركة في الفعاليات المقامة بالدول العربية، تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أنّ مصر تمتلك منتجا سياحيا متميزا ومختلفا.

متوسط إنفاق السائح العربي

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ السياحة العربية مهمة جدا لمصر، إذ إنّ متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته لمصر تبلغ أضعاف ما ينفقه سياح بعض الدول الأوروبية، كما أنّ متوسط مدة إقامة السائح العربي تتراوح بين أسبوع و10 أيام، ما يرفع نسب الليالي الفندقية المحققة، لافتا إلى أنّ تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة بين السياح العرب والمصريين تسهل التعامل وتجعل هناك ألفة بين العاملين والسياح.

وتابع أنّه بعيدا عن المدن السياحية التي يزورها السياح العرب عند القدوم إلى مصر، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ، فهناك أيضا مدن ستدخل هذا العام ضمن قائمة المدن التي يفضل العرب زيارتها مثل العين السخنة والعلمين الجديدة وسهل حشيش ومرسى علم.