دار الأوبرا تنظم معرضا للفنان مصطفى الدواخلي بعنوان «أجواء مصرية»

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر معرضًا بعنوان «أجواء مصرية» للفنان مصطفى الدواخلي، وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 18 فبراير، ويستمر حتى الخميس 23 فبراير، بقاعة زياد بكير.

15 عملًا فنيًا في معرض «أجواء مصرية»

يضم المعرض حوالي 15 عملًا فنيًا مستخدما الألوان الزيتية، ويتناول موضوعات من البيئة المصرية والفن الحديث.

معلومات عن الفنان مصطفى الدواخلي

يذكر أن الفنان مصطفي الدواخلي تخرج في كلية الفنون الجميلة و حاصل على دراسات فى قسم التصوير الزيتى وله العديد من المقتنيات بمصر وفرنسا كما نفذت له العديد من الجداريات، وشارك فى العديد من المعارض الجماعية منها صالون الشباب التاني، ملتقي المبدعين العرب الخامس، معرض ابداع الإسكندرية الدولي الثالث، ملتقي صحبة فن دمياط الدولي وأقام عدة معارض خاصة فى أهم القاعات الفنية.

وناقشت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال اجتماعها الأول مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، خطة عمل دار الأوبرا المصرية في الفترة المقبلة، و تطوير استراتيجية الأوبرا المصرية بالشكل الذي يلائم التطورات العالمية والتاريخ العريق للأوبرا المصرية.