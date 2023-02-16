دار الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرحي الجمهورية والإسكندرية

تحتفل دار الأوبرا المصرية، بذكرى الإسراء والمعراج، حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، حفلين في الثامنة مساء السبت والأحد المقبلين، على مسرحي سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» و«الجمهورية».

تفاصيل احتفال الأوبرا بالإسراء والمعراج

يتضمن البرنامج، مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأعمال الدينية، منها «ليالي رسول الله، روح الوجود، أم البشاير، مدح الرسول لـ زكريا أحمد، ليلة الإسراء لـ أحمد أبو الحسن، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي».

وكذلك ختام الأنبياء لـ جمال سلامة، والله مالي غير محمد لـ طارق فؤاد، أسماء الله الحسني لسيد مكاوي وألف ألف صلاة - دعوني لقائد الحفلين علاء عبد السلام .. أداء أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، طه حسين، ولاء رميح، محمد عبد الحميد، تامر نجاح، أميرة أحمد، محمد حسين صادق، إبراهيم فاروق، إيهاب ندا.

فرقة الإنشاد الديني

الجدير بالذكر، أنّ فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، إذ شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.