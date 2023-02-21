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السيسي: مصر أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان

كتب:

نرمين عفيفي
01:50 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، والوفد المرافق له، مسجلا التقدير والاحترام للعلاقات بين البلدين، قائلا: «نعرف بلادكم على مستوى التاريخي أنّها بلاد ما وراء النهرين، وبها علماء عظماء من علماء المسلمين».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك بيه وبين رئيس أوزباكستان، أنّ مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان 1991، وأول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارتها ببلادكم.

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