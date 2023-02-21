السيسي: وقعنا على 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة مع أوزبكستان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر كانت تتطلع إلى زيارة رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، لاستكمال المباحثات، وإعطاء قوة دفع لعلاقات البلدين في المجالات كافة، لافتا إلى أنّه جرى التوقيع على 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك بيه وبين رئيس أوزبكستان: «ميزان التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم الاحترام والثقة والإرادة السياسية للبلدين بالتعاون، والمباحثات تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية، ونسجل تقديرنا لدعم أوزبكستان لمصر للحصول على عضوية مراقب بمنظمة شنهاغاي، والإرادة السياسية موجودة وسيكون تحول سريع بالعلاقات والتعاون بالمجالات المختلفة».