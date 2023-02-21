ضبط 5 أطنان ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملة مكثفة على مدينة المنصورة على ناحية أولاد حانا بمركز المنزلة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أطنان ملح خشن تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين وتعرضها للتلوث.

محاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة

وأكد وكيل وزارة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأشار إلي تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

المرور على 123 منشأة طبية

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، المرور على 123 منشأة طبية، تشمل 62 عيادة خاصة، و34 مركزا طبيا ومعملين.

وذكر أنه جرى استصدار قرارات إغلاق لـ9 منشآت مخالفة، وإعادة فتح 11أخرى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين.