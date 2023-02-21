«التعليم» تحدد المناهج المحذوفة لطلاب المرحلة الإعدادية بالتيرم التاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الاطلاع في مادة العلوم للصفوف الإعدادية 2022-2023، مشيرة إلى أنّ كل الأسئلة التي تندرج تحت الأجزاء الخاصة بالاطلاع لا تندرج ضمن الامتحانات الشهرية أو آخر العام.

محذوفات العلوم للصف الأول الإعدادي

وأوضحت التعليم، في تقرير صادر عنها، أجزاء الاطلاع للفصل الدراسي الثانىي للصف الأول الإعدادي تتمثل فيما يلي:

- الوحدة الأولى: الدرس الثالث «من أول التفاعلات الكيمائية في حياتنا إلى نهاية النشاط البحثي» من الصفحة 20/21 إلى نهاية النشاط البحثي.

- الوحدة الثانية: الدرس الأول «المولدات والمحركات الكهربية، والقوى النووية» صفحة 28.

- الوحدة الثانية: الدرس الثالث «من أول بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الميكانيكية، بعض التطبيقات التكنولوجية للموجات الكهرومغناطيسية» صفحة 38، و39.

- الوحدة الثالثة: الدرس الأول «الأجرام السماوية كلها» صفحة 49 و50 و51.

الصف الثانd الإعدادي

- الوحدة الثانية: الدرس الأول «نشاط 1 بيان مفهوم درجة الصوت فقط» صفحة 27.

- الوحدة الثانية: الدرس الثاني الجزء الخاص بتطبيق حياتي.

- الوحدة الثانية: الدرس الثالث من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء إلى ابحث عبر بنك المعرفة المصري.

الصف الثالث الإعدادي

الوحدة الثانية: الدرس الثالث «النشاط الإشعاعي والطاقة النووية».

الوحدة الثالثة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي».

الوحدة الرابعة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا».