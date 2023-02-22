تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان» لـ19 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الـ7 متهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضده لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، إلى جلسة يوم 19 مارس المقبل لاستكمال المرافعة، إذ صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

مشادة بين المجني عليه والمتهمين

وحدثت مشادة بين المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والمتهمين الـ7 الذين كان من بينهم زوجته الأولى وأسرتها، وذلك حسب تحريات مباحث قسم شرطة حلوان، وأسفرت عن إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بعد تعرضه للضغط النفسي والإكراه من قبل الجناة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضده.

إجبار المجني عليه على تطليق زوجته الثانية

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، تعرض للعنف واستعراض القوة على يد أسرة زوجته الأولى لإجباره على تطليق زوجته الثانية ومحاولتهم إذلاله وحدث ذلك كله أمام نجل الضحية الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.