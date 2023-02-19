وصول المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان» إلى مقر المحاكمة

وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمين بقتل ولاء زايد والمعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لحضور جلسة محاكمتهم بقتل واستعراض القوة ضد المجني عليه.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

وخلال الجلسة الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى ممثل النيابة العامة في قضية المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، الذي استفاض في مرافعته، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، قائلًا: «اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، نستعيذ بالله من أمر جلل أثره على النفوس شديد، فقهر الرجال.. حيث يتسلط ظالم على شخص آخر ولا يستطيع المقهور الدفاع عن نفسه لوقوعه تحت ظلم وتعذيب».

المتهمين أذلوا المجني عليه أمام ابنه

وأضاف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته: «ما بالكم إذا كان المقهور هو زوج، فما بالكم أن تسلطوا عليه وأذلوه داخل مسكنه وأمام ابنه الصغير، هذه هي المأساة التي عشناها في واقع دعوانا بين المجني عليه والمتهم فلا تأخذكم بهم شفقة».

وانتهت مرافعة النيابة العامة، بالتمسك بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حسب المواد الواردة في أمر الإحالة، ليكون المتهمين عبرة لمن يعتبر.