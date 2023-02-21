ضبط 166 قضية تموينية وإزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شن حملات للتفتيش والمتابعة المحال والأسواق والمنافذ التجارية والجمعيات التعاونية والاستهلاكية بقرى ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، مشيراً إلى تحرير 166 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع.

حملات على المخابز

وقال العقيد حازم عاطف، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وعدم حمل شهادة صحية ونظافة عامة، وعدم وجود سجلات زيارات بالمخبز، وعدم وجود لوحة مواعيد بالمخبز، وعدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضايا أخرى متنوعة.

أسمدة محظورة

ولفت إلى ضبط 250 كيلوجراما من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها خارج الحيازة الزراعية، و30 كيلوجراما من اللحوم المفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن المرور على المطاحن العامة والخاصة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، للتأكد من وجود كافة السلع الغذائية وانتظام الأسعار بالإضافة إلى محطات الوقود وتمويل السيارات للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

إزالة 10 تعديات علي أراضي الزراعة

وأوضح محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء وذلك بقريتي مير وفزارة التابعة لمركز القوصية، وقريتي البلايزة والزرابي التابعة لمركز ابوتيج ، وبقرى ابوالهدر وديروط الشريف والحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط وبقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب حيث تم تنفيذ الإزالة لتعديات على أراض زراعية (فك شدة خشبية ، سملات ، أعمدة خرسانية).