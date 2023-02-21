وزير النقل يكشف تفاصيل خطة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلي الحي الحكومي، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير قطاعات نقل الركاب والبضائع في مصر والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفي إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المروري واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

وجرى إعداد خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية، وتعتمد أساسا على مفهوم النقل في الجمهورية الجديدة، حيث قدّم الوزير عرضا يتضمن تفاصيل وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة متضمنة «خطوط الجر الكهربائي (شبكة المترو / القطار الكهربائي الخفيف) LRT - النقل بالحافلات من القاهرة الكبري إلي العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وأشار وزير النقل إلى أنّ الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هي استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT، مترو الأنفاق ، وإستخدام أماكن الإنتظار للسيارت الخاصة (Park & Ride ) والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف.

9 شركات لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

وأضاف أنّه جرى التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 369 سيارة، إضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد / 15 مايو / بلبيس / بنها /القناطر.

وأشار وزير النقل إلى أنّه فيما يخص شبكة خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، جرى ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف، حيث يتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم 5 وسائل نقل «القطار الكهربائي الخفيف، مترو الأنفاق - خط سكة حديد، السوبرجيت، الأتوبيس الترددي»، وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلي منصور / السويس في محطة بدر وكذلك تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة «المستقبل، الشروق، بدر، هليوبوليس، العاشر» بميني باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلا على المواطنين، وجرى تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف

وأوضح الوزير أنّ أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، بالنسبة للتذاكر هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيها لركوب 5 محطات / 20 جنيها لأكثر من 7 محطات)، وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).

وتابع أنّ زمن التقاطر، قطار كل ربع ساعة بدءًا من رأس الساعة وتكثيفه ففي فترات الذروة (الصباحية، المسائية) وطريقة الاشتراك هي (الاتصال بالموظف المسؤول في RATP المسؤولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الإشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب إلى محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب و استلام الكروت، رقم التليفون: 01103776676 - رقم خدمة العملاء: 19549 - الموقع الاكتروني: https://www.mobilitycairo.com.

أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لمترو الأنفاق

وأضاف أنّ أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات وهي «عدد 1 مرحلة/ 9 محطات سعر التذكرة 5 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية - عدد 2 مرحلة/16 محطة سعر التذكرة 7 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية / - عدد 3 مرحلة/25 محطة سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيه وبنسبة 6% خصم إضافية - عدد 4 مرحلة/اكبر من 25 محطة سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6,0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية».

ولفت إلى أنّ اشتراكات المترو السنوية وهي «اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيها، اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيها»، ويضاف لأسعار الاشتراكات التالي «سعر استمارة 5 جنيهات للاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده، وسعر استمارة 10 جنيهات للاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده، و25 جنيها عند استخراج الاشتراك لأول مرة»، علما بأنّ سعر الكارت الذكي صالح لمدة 5 سنوات، ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسؤول على رقم (01281772886)، والمستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).

وأوضح وزير النقل أنّه فيما يخص النقل بالحافلات من أنحاء القاهرة الكبري إلي العاصمة الإدارية الجديدة قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالتعاقد مع عدد 9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط بإجمالي 48 مسار إلى ومن العاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 367 اتوبيس وميني باص وهي شركات (ستار لاين للنقل الجماعي تشغل 7 مسارات بعدد 54 ميني باص -أجياد انترناشيونال ترانس تشغل 13 مسار 117 ميني باص - جولدن باص للنقل البري تشغل 3 مسارات بعدد 24 ميني باص - القاهرة للنقل الجماعي تشغل 7 مسارات بعدد 28 اتوبيس - سيزر للنقل بالطاقة النظيفة تشغل 2 مسار بعدد 16 مني باص - الابراهيمية للنقل الجماعي تشغل 6 مسارات بعدد 48 ميني باص - الاستاذ للنقل الجماعي تشغل 5 مسارات بعدد 40 ميني باص، البريق تشغل 2 مسار بعدد 24 ميني باص، كويك لاين تشغل 2 مسار بعدد 16 ميني باص) ، حيث تقوم الشركات بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكتا للحافلات للوصول إلى محطة الحافلات المركزية بداية التشغيل من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 12 منتصف الليل وتعريفة الركوب من 18 إلي 45 جنيهاً طبقاً لطول المسافة .

وأضاف وزير النقل أنّه تم تحديد مسارات خطوط الخدمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحيث تغطي المناطق والأحياء والشوارع والميادين، ومسارات لخدمة للمناطق البعيدة عن مركز المدينة، ومن المناطق التي ستكون نقطة بداية لمسارات خطوط الأتوبيسات «قسم الأهرام، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الجيزة، العمرانية، الدقي، الزمالك، البساتين، الخليفة، المقطم، الوايلي، باب الشعرية، السيدة زينب، عابدين، قصر النيل، الوراق، امبابة، بولاق الدكرور، العجوزة، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، الساحل، شبرا الخيمة، الازبكية، التبين، المعادي، مصر القديمة، المرج، عين شمس، المطرية، الخانكة، الخصوص، الحوامدية، اطفيح، العياط، شبرا الخيمة، قليوب، القاهرة الجديدة، مصر الجديدة، النزهة، بدر، العاشر من رمضان، السلام، الشروق، طوخ، بنها، القناطر»، مضيفاً انه تم إعداد خطط لزيادة أعداد الاتوبيسات العاملة طبقا للتصاعد في الطلب على الخدمة.

وأشار وزير النقل إلى أنّه ضمن خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتم ربط محطة الفنون والثقافة بالحي الحكومي بأتوبيسات شركة اكتا لنقل الموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات وتم بدء التشغيل التجريبي اعتبارا من 1/1/2023 بعدد 20 أتوبيس، وجرى التشغيل لعدد 2 مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية، وسعر التذكرة 6 جنيهات ويتم عمل اشتراكات بتخفيض 20%.

وجرى تكليف شركة أكتا للنقل الجماعي من قبل وزارة النقل بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنّه جرى رفع جميع المسارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتم تصميم شبكة بعدد 24 مسارا لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط LRT المونوريلـ وربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى الخارج.

وأضاف وزير النقل أنّه جار التجهيز لتشغيل تاكسي العاصمة لتقديم الخدمة بجوار أتوبيس العاصمة وذلك باستغلال 145 عربة تعمل بالكهرباء العائدة من شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ وتشغيلهم داخل العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع تاكسي العاصمة.