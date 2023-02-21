مصرع عامل دهسًا أسفل سيارة نقل في التجمع الأول

لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل في التجمع الأول، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء العاملين في شركة المقاولات للسماع لأقوالهم لكشف ملابسات الحادث.

وصول السائق جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من مستشفى بدر العام بوصول عامل يدعى «الطيري ش ا» مواليد 1988، جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل لدى إحدى شركات المقاولات بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين إصابته بكسور وتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

تفاصيل دهس السائق

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتبين أن المتوفى يعمل في مجال المعمار بإحدى المنشآت بدائرة قسم الشرطة، وفي أثناء تواجده في عمله ودون قصد، دهسه قائد سائق سيارة نقل ثقيل خاصة بالشركة، أثناء رجوع السيارة للخلف، دون أن ينتبه بوجود العامل خلف السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.