ضبط عاملي توصيل طلبات سرقا خزينة مطعم في التجمع الأول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مسئول بأحد المطاعم باكتشاف سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي من داخل المطعم محل عمله الكائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالباب الداخلي للمطعم كما أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملي توصيل طلبات بذات المطعم، يقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما بمحل البلاغ وعلمهما بتواجد مبالغ مالية من إيراد المطعم، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقته وتمكنا من دخول المطعم من الباب الخلفي الخاص بالعاملين وكسر الباب الداخلي باستخدام عتلة حديدية وسرقة خزينة بداخلها المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

استعادة المبلغ المالي المسروق

وتم بإرشادهما العثور على الخزينة الحديدية وضبط المبلغ المالي بمسكنهما وكذا ضبط العتلة الحديدية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.