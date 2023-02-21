البورصة تربح 12 مليار جنيه بنهاية التعاملات.. وارتفاع جماعي في المؤشرات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم، على ارتفاع جماعي وسط أحجام تداول متوسطة مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية مقابل مبيعات الأجانب والمصريين الأفراد، ليغلق رأس المال السوقي مرتفعا عند 1,082 تريليون جنيه، بأرباح 12 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام الجلسة

وارتفع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17,039.45 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، السبعيني، صعودا بنسبة 1.19% ليغلق عند 2,981.09 نقطة، وارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 1.2% لينهي التداولات عند 4,462.94 نقطة.

قيم تداول مرتفعة للأسهم المقيدة

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بنهاية جلسة اليوم، نحو 2,068 مليار جنيه داخل المقصورة، عبر بيع وشراء 406,5 مليون سهم بواقع تنفيذ 63,6 مليون صفقة لـ225 شركة، ارتفع منها أسهم 95 شركة مقابل تراجع أسهم 33 شركة ولم تغير أسهم 71 شركة اتجاهها.

وسيطر المصريون على 87.33% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ العرب والأجانب على 6.53 و6.14% من التعاملات، على التوالي، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد 61.24% مقابل 38.75% للمؤسسات.

وحقق المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 20,455 و31,235 مليون جنيه، على التوالي، بختام جلسة اليوم، مقابل صافي بيع للأجانب بما يعادل 51,7 مليون جنيه.