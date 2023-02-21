أسعار اشتراكات القطار الكهربائي 2023.. التخفيض يصل إلى 50%

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أسعار اشتراكات القطار الكهربائي 2023، لافتا إلى أنّ الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هي استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT – مترو الأنفاق، واستخدام أماكن الانتظار للسيارت الخاصة الموجودة بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف.

وأضاف أنّه جرى التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الإنتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، إضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة «السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، و15 مايو، وبلبيس، وبنها، والقناطر».

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي 2023

وأوضح الوزير أنّ أسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهري لـ3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض، و500 جنيه شهري لـ5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض، و600 جنيه شهريا لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض».

القطار الكهربائي الخفيف

وأكد أنّ زمن التقاطر لـ القطار الكهربائي الخفيف هو قطار كل ربع ساعة بدءًا من رأس الساعة وتكثيفه في فترات الذروة (الصباحية – المسائية)، ويمكن الاشتراك عن طريق الاتصال بالموظف المسؤول في RATP المسؤولة عن إدارة القطار الكهربائي الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة، والاتفاق معه على الذهاب إلى محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت، ورقم التليفون 01103776676، ورقم خدمة العملاء 19549، والموقع الإلكتروني https://www.mobilitycairo.com».