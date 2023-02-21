مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، في حفل افتتاح الدورة السابعة، التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.

حسن أبو العلا يتحدث عن التكريمات

وقال الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إنّ كوكا إسكريبانو تمتلك سجلا سينمائيا حافلا بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار، أبرزهم أنطونيو بانديراس في فيلم أمطار الصيف عام 2006، مشيرا إلى حرص المهرجان منذ نشأته على تكريم نجمات وصانعات السينما من مختلف أنحاء العالم.

محطات في حياة كوكا إسكريبانو

ولدت كوكا إسكريبانو عام 1973 في مدريد، واشتهرت بأفلام مثل poniente عام 2002، وأطلس الجغرافيا البشرية عام 2007، وبدون صدور لا توجد جنة عام 2008، وفازت إسكريبانو بالعديد من الجوائز خلال مسيرتها السينمائية، منها جائزتي ASECAN لأفضل أداء نسائي عن دورها في أفلام السخفاء والأغبياء عام 2014، وPoniente عام 2002.

كما تم ترشيحها للجائزة عن دورها في فيلم العودة إلى حنسالا عام 2008، وفي عام 2015 حصلت على جائزة Bronze Remi لأفضل ممثلة درامية في WorldFest Houston عن دورها في فيلم الملائكة المكسورة بالمشاركة مع العديد من زملائها، كما تم ترشيح إسكريبانو مرتين لجوائز دائرة كُتاب السينما المرموقة في إسبانيا، مرة كأفضل فنان جديد عام 2002، ومرة أخرى كأفضل ممثلة مساعدة عام 2006.

تكريمات مهرجان أسوان

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج تقديرا لعطائها السينمائي، والمخرجة التونسية سلمى بكار عن مسيرتها السينمائية، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.