محافظ أسوان يفتتح فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بمسرح «فوزي فوزي» الصيفي بمدينة أسوان، وذلك بمشاركة 21 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمحلية، في أجواء ساحرة تحمل عبق التراث الأصيل والأنغام الفلكورية للفنون الشعبية، وبحضور أكثر من ألفي متفرج.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ونجوى أحمد، مدير عام الثقافة بأسوان، بجانب ممثلي السفارات ووفود الدول المشاركة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

مهرجان أسوان الدولي للفنون والثقافة

وفي كلمته رحب المحافظ بضيوف مهرجان أسوان الدولي من أعضاء فرق الفنون الشعبية من الدول الأجنبية الصديقة والإفريقية والعربية، بالإضافة إلى الفرق المصرية.

وأكد محافظ أسوان على أن الثقافة والفن هي أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، بالإضافة إلى دورهم الهام في تحقيق الترويج والتسويق السياحي لأسوان، فضلاً عن إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالي بمختلف المراكز والمدن، وأيضاً لضيوف وزائري عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم.

المهرجان من 16 إلى 22 فبراير

وأشارت نجوى أحمد، أن فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يمتد في الفترة من 16 وحتى 22 من شهر فبراير الجاري، بإشراف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتة إلى أن المهرجان سيقدم عددا من العروض والاستعراضات الفنية المتنوعة لكافة الفرق المشاركة بـ 14 قصر ثقافة وموقعا ثقافيا وناديا بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان.

الجدير بالذكر بأن حفل الافتتاح استهل بافتتاح محافظ أسوان لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية، بجانب معرض الكتاب، علاوة على معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية، ثم بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والاستعراضية التي تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التي تمثلها الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان.