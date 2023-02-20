«إكسترا نيوز» تستعرض جانبا من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، جانبا من مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون، إذ تواصل 21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية عروضها، داخل 14 موقعا ثقافيا في محافظة أسوان.

الفرق قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية

وأوضحت القناة، أن تلك الفرق قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية، إذ إنّ المهرجان سيمتد في الفترة ما بين 16 لـ 22 فبراير الجاري، وذلك وسط إقبال وحضور جماهيري كبير.

المهرجان شهد أجواء من البهجة والكرنفالات

وأشارت القناة إلى أنّ المهرجان شهد أجواء من البهجة والكرنفالات والعروض الفلكولورية، التي عمت جميع مراكز ومدن المحافظة، وبرعاية وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان، وتم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل، باعتبار ذلك ماراثون ثقافي وفني سنوي يساهم في الترويج والتسويق السياحي لأسوان.