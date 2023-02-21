محافظ سوهاج يلتقي 138 مواطنا لحل مشاكلهم وتلبية متطلباتهم

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمكتبه، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

فعاليات اللقاء الجماهيري في سوهاج

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 138 مواطنا.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة للجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

اصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة

ووجه محافظ سوهاج باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى .