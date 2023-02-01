معهد التخطيط يختتم البرنامج التدريبي «دبلوم التقسيم للإدارة الاستراتيجية»

اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبي الذي نظمه بعنوان «دبلوم التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية»، لعدد 25 متدرباً من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الفترة من 14 ديسمبر2022 حتى 31 يناير2023، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تشكل الهيكل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية والمكون من أربع تقسيمات فرعية، وفقاً لدليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية، الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

تأسيس وتفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية

ويأتي تقديم المعهد للبرنامج في ظل تأسيس وتفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية، وهي إحدى الإدارات الحيوية التي تضمن استمرارية الأعمال في الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، مع إعطاء فرصة للتطور والاستجابة السريعة والمناسبة للمتغيرات الخارجية عن طريق توفير إطار عام ديناميكي يستخدم منهجية علمية واضحة تتطابق مع أفضل وأحدث الممارسات والتجارب العالمية.

مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

شارك في البرنامج نخبة من الأساتذة والخبراء بالوزارة والمعهد، وهم دكتور محمد المغربي، ودكتور جميل حلمي، ودكتور منى سامي، ودكتور أحمد عاشور، ودكتور فاطمة الحملاوي، واختتم البرنامج بحضور الدكتور أشرف صالح، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور محمد المغربي، المنسق العلمي للبرنامج.