إصابة شاب في مشاجرة بالقناطر الخيرية.. وجهود مكثفة لضبط الجناة

كلفت أجهزة التحقيق بالقليوبية، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهمين في واقعة إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بقرية أبو الغيط في مركز القناطر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله عن الواقعة.

مشاجرة وإصابة شاب بالقناطر

وكانت منطقة أبو الغيط مركز القناطر شهدت إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنطقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنيةالتحقيق وطلبت سرعة ضبط الجناة.

تفاصيل مشاجرة القناطر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالمنطقة وإصابة أحد الشباب بطلق ناري، وتم السيطرة على الموقف، وجار ملاحقة المتهمين بالمنطقة وضبطهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة وسقوط شاب يدعى «محمد س ف»، 25 سنة، مصاب بطلق ناري في الجانب الأيسر وتم نقله إلى المستشفى وفرض كردون أمني بالمنطقة للسيطرة على أطراف المشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الحهات المعنية التحقيق.

العقوبة القانونية

قال عماد قزامل، محام، لـ«الوطن»، إن الواقعة وفق المشار إليه في التحقيقات هي جريمة مشاجرة وشروع في قتل وعقوبتها السجن لمدة تصل 7 سنوات وتغلظ في حالة ثبوت إن الإصابة مع سبق الإصرار والترصد، بخلاف عقوبة إطلاق الرصاص وترويع الآمنين وحيازة سلاح بدون ترخيص.