وفاة جدة الفنانة إلهام صفي الدين

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تقديم واجب العزاء لابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين في وفاة جدتها نظيمة خلال الساعات القليلة الماضية.

إلهام شاهين تعزي إلهام صفي الدين

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعازينا القلبية للفنانة إلهام صفي الدين في وفاة جدتها نظمية، والدة الأخ العزيز عدنان صفي الدين».

وأضافت: «قلبى معكم ودعائي لكم بالصبر على ألم الفراق، البقاء لله، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب ونتذكرها دائما بكل الخير».

إلهام شاهين تهنئ إلهام صفي الدين بعيد ميلادها

وقدمت الفنانة إلهام شاهين، منذ أيام قليلة ماضية، التهنئة لإلهام صفي الدين، بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليه: «كل سنة وأكبر حب في حياتي إلهام الصغيرة طيبة.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. وسنة حلوة مليانة فرحة ونجاح وتألق وصحة وراحة بال وجمال.. ولادتك يوم عيد الحب كانت أجمل هدية من ربنا لعائلتنا.. كل عيد حب وأنتي حبيبتي».