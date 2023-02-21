مخرج «بالطو»: المسلسل كان مخاطرة.. واتخضينا من نجاح أول حلقة

أكد المخرج عمر المهندس حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس، ومخرج مسلسل «بالطو»، أن منصة واتش ات تواصلوا معه بخصوص مشروع مسلسل بالطو، مشيرًا إلى أنه تحمس للفكرة بشكل عام لأنها جذبته لتركيزها على شخصيات حقيقية كوميدية وليست إيفيهات ساخرة.

التحدي كان تطوير الكتاب الذي كان يشبه اليوميات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن السيناريست أحمد عاطف فياض كتب الحلقة الأولى وكانت فكاهية جدًا، مشيرًا إلى أن التحدي كان تطوير الكتاب الذي كان يشبه اليوميات وبه بعض المواقف الكوميدية وتحويلها لقصة بشخصيات يمكن التعاطف معها وليس مجرد سرد يوميات طبيب في الأرياف.

المسلسل بالكامل كان مخاطرة

وكشف المهندس أن مرحلة التحضير كانت صعبة، مشيرًا إلى أنهم أصيبوا بـ «الخضة» بسبب نجاح أولى حلقات المسلسل، مؤكدا أن المسلسل بالكامل كان مخاطرة لأن أبطال العمل وطاقمه من الوجوه الجديدة، وقدموا ما في وسعهم باعتبار أن الجميع سيشاهد هذا المسلسل.

وتحدث المهندس عن الشبه بين عصام عمر بطل مسلسل بالطو، وأحمد عاطف فياض مؤلف المسلسل، مؤكدًا أنها صدفة وليس مخططا لها.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.