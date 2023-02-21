موعد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب.. غدا إذاعة الحلقتين الخامسة والسادسة

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب، في شوق كبير، والحلقات الجديدة من العمل الدرامي والمكون من 10 حلقات فقط، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي كوميدي.

موعد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب

من المقرر عرض الحلقات الجديدة من مسلسل بالطو وفانلة وتاب غداً الأربعاء، تحديداً الحلقتين الخامسة والسادسة، حيث تعرض حلقاته كل أسبوع.

ويعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية، منذ شهر فبراير 2023، وحقق ردود فعل إيجابية على أداء شخصية الطبيب «عاطف»، الذي يجسد دوره عصام عمر، بعد عرض الـ4 حلقات الأولى، خاصة أن أحداثه الأساسية تدور في إطار كوميدي تشويقي.

أحداث مسلسل بالطو

في إطار كوميدي تشويقي تدور أحداث مسلسل بالطو حول شخصية الطبيب «عاطف»، ويعمل كطبيب، ومن المقرر أن تزداد جرعة الكوميديا الأحداث خلال الحلقات المقبلة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من عصام عمر، محمود حافظ، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، عصام علي، وضيوف شرف خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمد لطفي.