السفيرة عزيزة يعرض تقرير عن «الغورية»: هنا كل مستلزمات العروسة

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، فيديو عن منطقة الغورية، التي تعرض فيها كل مستلزمات العرائس من أرخص وأجود المنتجات.

منتجات جهاز العرائس بجودة عالية وبأسعار تنافسية

والغورية حي عريق يحتوي على بعض الأماكن التراثية، ويعتبر الراعي الرسمي لجهاز العرائس في مصر، حيث تلجأ لها الأسر المصرية لتجهيز العرائس، بكل مستلزماتها للمقبلين على الزواج، وتتوافر فيها المنتجات الخاصة بجهاز العرائس بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وقال أحد بائعي المنسوجات في الغورية، إنها من أشهر الأماكن بالنسبة للمفروشات، وتعتبر أقدم مكان في مصر لبيع المفروشات، لافتًا إلى أن المواطنين يأتوا من كل المحافظات لشراء مستلزمات العروسة بأسعار تنافسية عالية.

منطقة الغورية تعتبر السوق الأساسي لمصانع المحلة للمنسوجات

وأشار إلى وجود منتجات سورية ومصرية وتركية، مؤكدًا أن منطقة الغورية تعتبر السوق الأساسي لمصانع المحلة للمنسوجات.

وأوضح أن منطقة الغورية تبيع الفوط وأطقم الملايات والبطاطين واللحاف، وكل منتجات المنسوجات من كل الماركات، مؤكدًا أن الغورية فيها منتجات عرائس بأسعار مختلفة من الأسعار المنخفضة إلى الأسعار الغالية، بحسب جودة المنتج ونوعه.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.