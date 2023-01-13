بعد مد فترة السداد.. مواعيد دفع المصروفات الدراسية 2023 لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة سداد مصروفات طلاب الثانوية العامة إلى 28 فبراير المقبل، مراعاة لظروف أولياء الأمور.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022-2023، يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسـوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

المصروفات الدراسية لعام 2023 لطلاب الثانوي

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

5- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

6- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

مواعيد سداد أقساط المصروفات الدراسية

وبخلاف القسط الأول الذي تم سداده في أكتوبر من العام الماضي إلا أنه لازالت هناك اقساط أخرى لطلاب الثانوية العامة والفنية بجميع مراحلها ومواعيدها كالآتي:

الصف الأول الثانوي العام

- يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام

- يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه

- يسدد القسط الثاني أول يناير «56» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «56» جنيهاً.

من الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و5 سنوات

- يسدد القسط الثاني أول يناير «56» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «56» جنيهاً.