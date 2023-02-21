إقبال كبير على معارض أهلا رمضان.. والمحافظات تتوسع بفتح منافذ جديدة (صور)

إقبال كبير جدا تشهده معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث توفر المعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 35%، ما جعل المواطنين يتجهون لشراء ما يحتاجونه في المنافذ بسبب جشع بعض التجار وزيادة الأسعار، الأمر الذي جعل الدولة تتجه للتوسع في افتتاح معارض جديدة تخفيفا عن المواطنين في ظل الزحام على جميع المنافذ.

إقبال كبير على معارض أهلا رمضان بالمحافظات

ففي محافظة المنوفية شهدت معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة المنافذ التي تصل إلى 71 منفذا على مستوى جميع المراكز والمدن، ما جعل المحافظة تتوسع في افتتاح المنافذ بشكل كبير، حيث تم افتتاح اليوم منفذين كبيرين في الباجور وشبين الكوم واللذين شهدا أيضا إقبالا كبيرا من المواطنين في اليوم الأول بسبب الأسعار المخفضة، فيما تعمل المحافظات على افتتاح 24 معرضاً جديداً خلال الفترة المقبلة وفق تصريحات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

كما تشهد معارض أهلا رمضان في سوهاج، إقبالا كبيرا من المواطنين على مستوى جميع المنافذ المنتشرة في المحافظة، حيث يتجه المواطنون لشراء السلع الغذائية بكثافة في ظل الأسعار المخفصة التي يقدمها المعرض مقارنة بالأسعار لدى البائعين، وفي المقابل تتبنى المحافظة خطة لتوسيع المنافذ التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وفق تصريحات المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج .

وأشاد الآلاف المترددين على معارض أهلا رمضان في محافظة كفرالشيخ، نظرا لتنوع السلع الغذائية في النوع الواحد، وتقوم محافظة كفر الشيخ بالاستعداد لافتتاح معارض جددية خلال الفترة المقبلة نظراً للإقبال الكبير على المعارض على مستوى المحافظة.

إقبال كبير على معارض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى

وفي محافظات القاهرة الكبرى، تشهد معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين حيث يتوافد الآلاف يوميا على المعارض التي تقدم كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وفي مواجهة ذلك افتتخت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية 3 منافذ جديدة، تعمل محافظة القاهرة علي اقتتاح معارض جديدة خلال الأيام القادمة .

وكانت وزارة التموين أعلنت في بيان رسمي، إرتفاع عدد المعارض علي مستوي الجمهورية إلى 341 معرضاً، ‏علي أن يتم الإعلان عن المعارض الجديدة في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، وبلغ سعر الزيت 800 جرام 35 جنيه، وسعر كيلو السكر 14.5 جنيه، وسعر كيلو الدقيق 17 جنيه ، ‏وسعر كيلو الأرز 14جنيه، وسعر كيس المكرونة 6 جنيه .