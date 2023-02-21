فتح باب اشتراك دور النشر في معرض الخرطوم الدولي للكتاب 1 مايو

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد تفاصيل معرض الخرطوم الدولي للكتاب، في دورته السابعة عشر خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 31 أكتوبر 2023، بأرض المعارض الخرطوم – بري.

وأكد الاتحاد أنه يجرى فتح باب الاشتراك في المعرض، لدور النشر في الفترة من 1 وحتى 31 مايو.

سبب تأجيل معرض الخرطوم في 2022

وكانت الدورة الـ17 من معرض الخرطوم للكتاب 2022، جرى تأجيلها بسبب السيول التي ضربت السودان، في سبتمبر 2022، وتم تأجيل معرض الخرطوم في ذلك الوقت منح مزيد من الوقت للترتيبات الفنية والإدارية لتقديم دورة متميزة، بعد السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد والأضرار البالغة المترتبة عليها، وتقلب الفاصل المداري والذي يتسبب في غزارة الأمطار.

أقرب معارض الكتب العربية:

وتستعد دور النشر العربية حاليا للمشاركة في أقرب معرض للكتاب في المنطقة وهو معرض معرض الشرقية الدولي للكتاب، بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 - 11 مارس المقبل.

ويستضيف المعرض نخبة من المبدعين وصنّاع النشر والترجمة المحليين والدوليين، ليلتقوا بالجمهور والمهتمين أحدث المؤلفات والإصدارت الأدبية، إلى جانب ما يحتويه البرنامج الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة.