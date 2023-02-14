115 دار نشر مصرية تشارك في معرض الشرقية الدولي للكتاب بالسعودية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مشاركة 115 دار نشر مصرية في معرض الشرقية الدولي للكتاب، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 - 11 مارس المقبل.

ودعا اتحاد الناشرين الذين وردت لهم موافقة من إدارة المعرض على المشاركة في الحدث الثقافي، إلى إتمام الإجراءات اللازمة لشحن الكتب وفق ضوابط المعرض، إذ أن آخر موعد لاستقبال الطرود، 23 فبراير الجاري.

معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023

ومعرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023، نافذة ثقافية تضم صنّاع الثقافة والنشر والترجمة المحليين والدوليين، ليقدموا للجمهور والمهتمين أحدث المؤلفات والإصدارت الأدبية، إلى جانب ما يحتويه برنامجه الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة.

وتتضمن الفعاليات العديد من المحاضرات، وكذلك ورش عمل ثقافية، إلى جانب ندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية للأطفال، لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.

التوسع في إقامة معارض الكتب الدولية في السعودية

وحسب الموقع الرسمي لهيئة الأدب والنشر والترجمة: يأتي معرض المنطقة الشرقية للكتاب أول المعارض في المملكة للعام الجديد 2023 ضمن مبادرة «معارض الكتاب»، التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن خطتها بهدف التوسع في تنظيم معارض الكتاب في مختلف مناطق المملكة.

وشهدت في العام الماضي 2022 تنظيم 3 معارض، بدأتها بمعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب بنهاية سبتمبر الماضي، قبل أن تختمها مؤخراً بمعرض جدة للكتاب.