تأجيل معرض الخرطوم للكتاب 2022 بسبب السيول والظروف الجوية

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، تأجيل معرض الخرطوم الـ17 للكتاب لعام 2022، بسبب السيول التي ضربت السودان مؤخرًا، وكذلك توابع الظروف الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة على أن يتم تحديد موعد جديد للدورة للمعرض لاحقا.

اتحاد الناشرين العرب 2022

وفي بيان صادر عن اتحاد الناشرين العرب، تم تأجيل معرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته 17 لعام 2022 إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا، وذلك للأسباب التالية:

1- السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد والأضرار المترتبة.

2- تقلب الفاصل المداري والذي ينذر بغزارة الأمطار.

3- ينسق المعرض في الموعد المخصص له مشاركة الناشرين الأجانب في المعرض للارتباطات الخاصة بهم.

4- منح مزيد من الوقت للترتيبات الفنية والإدارية لتقديم دورة متميزة.

مصر تسير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية

وبحسب قناة «العربية»: تضررت آلاف الأسر في شرق السودان، بسبب السيول والفيضانات التي ضربت البلد الشقيق منذ أغسطس الماضي وقال المبعوث الأممي، إنّ المساعدات الأممية وصلت إلى 40 ألفا من متضرري السيول وانضمت دنقلا شمال البلاد إلى خريطة الرقعة المنكوبة إلى جانب ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.

وكان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، أعلن أنّ عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات وصلت إلى 112 شخصاً في حين قدمت القيادة السياسية سبل الدعم الممكنة، ووجه الرئيس السيسي تسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية فضلا عن تقديم دعم طبي وإنساني بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في السودان.