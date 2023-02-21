الفنانة ريم مصطفى بالأبيض والأسود في أحدث إطلالة عبر «إنستجرام»

خضعت النجمة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونشرت صورة من الجلسة على حساباتها على فيس بوك وإنستجرام مع تعليق: «إذا كنتي ستصبحين بوجهين، على الأقل اجعلي إحداهن جميل»، وهذه مقولة شهيرة النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو.

وفى سياق آخر، تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد «سره الباتع» المستوحي من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث حيث انتهت ريم من تصوير الجزء الأكبر في مشاهدها بالعمل.

تفاصيل مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وعرضت ريم مصطفى مؤخرا مسرحية «سيدتى الجميلة» مع النجم أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، خلال الأسابيع الماضية، حيث تعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

المسرحية مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.