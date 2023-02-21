الفنان محمد الإمام يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل «حضرة العمدة»

بدأ الفنان محمد الإمام، تصوير مشاهده في أحداث مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، وقيادة المخرج عادل أديب، تمهيدا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي

وأعرب «الإمام» عن سعادته البالغة بمشاركته في أحداث مسلسل بحجم حضرة العمدة، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من الفنانين أمثال سميحة أيوب، وصلاح عبد الله، وأشار إلى أنه يجسد خلال العمل شخصية محورية شاب يدعى «رضا»، نجل الفنان القدير أحمد بدير، الذي يستمتع بالتعاون معه.

وتدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» في إطار اجتماعي تشويقى يناقش إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تدعى «صفية فارس» تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، خاصة أنها أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية.

يشارك في بطولة «حضرة العمدة» نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، ومحمود حافظ، وشادى مقار، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد أبو زيد، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

مسلسل «حضرة العمدة» سيعرض في رمضان

ومن جهة أخرى، يواصل الإمام، تصوير حلقات برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، ويعرض كل يوم جمعة علي قناة ON، فى تمام التاسعة مساء، ويجرى تصوير حلقات البرنامج، بين مختلف المحافظات تنشيطها للسياحة لإرشاد الناس إلى الأماكن والمناطق السياحية الجذابة، وذلك في إطار كوميدي، ويقدم خلاله إمام شخصيه «عبد العظيم» والبرنامج من إخراج أحمد عساف.

يذكر أن محمد الإمام، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «مكتوب عليا» وجسد خلاله شخصية أسامة موظف البنك، أمام النجم أكرم حسني ونخبة من الفنانين منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا، وإخراج خالد الحلفاوي.