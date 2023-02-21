45 عملا فنيا في معرض «سقوط آدم» بجاليري قرطبة في المهندسين (صور)

بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح جاليرى قرطبة بالمهندسين، يقيام المعرض الفردي الخامس للفنانة أسماء خوري تحت عنوان «سقوط آدم»، ويستمر المعرض إلى 28 فبراير الجاري.

اللوحات تعبر عن أحاسيس المرأة

وأضاف الناقد التشكيلي محمد الجبالي، مدير الجاليري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعرض يضم 45 عملا فنيا جرى تنفيذها بخامة الزيت والأكواريل وبأحجام متنوعة لتعبر من خلالها الفنانة عن أحاسيس المرأة وتناقضتها وعلاقتها بالجنس الآخر ومصدر قوتها الذي تتحدث عنه الفنانة في مقدمة دعوة معرضها.

وتابع: أسماء خورى فنانة أكاديمية بارعة تمتلك أدواتها بقوة و تعبر عن نفسها و عن بنات جنسها بكل صدق و وضوح المعرض يستمر حتى 28 فبراير الجارى .

معلومات عن الفنانة أسماء خوري

وتقول الفنانة أسماء خوري عن المعرض: «النعومة قوتها كحد السكين، فالخيوط الحريرية لا تنقطع و قطرات الماء الرقراقة قادرة على إذابة الصخور و أسنة السهام النحيلة ماهرة فى إختراق الصدور.. فإحذروا إنها المرأة» هكذا تتضح رؤية الفنانة والتيمة الأساسية في معرضها، كما يتجلى بوضوح البعد الدرامي الخفي في لوحات الفنانة التشكيلية.

وتنتمى الفنانة إلى المدرسة الواقعية في الأداء وتتميز أعمالها بقوة الرسم ورصانة التكوين وبراعة التلوين وصولا إلى الأجواء التصويرية أو ما يسمى بالأتموسفير، وفي المعرض تستخدم الفنانة في توصيل فكرتها بعض الأساطير القديمة التي تنافش علاقة الرجل بالمرأة عبر التاريخ.