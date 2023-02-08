أتاحت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول، التي يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعد دقائق قليلة، حيث تخصص رابطًا إلكترونيًا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم، للحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

وتستعرض «الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول، وخطوات الحصول عليها، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالفيوم الآن، رابطًا إلكترونيًا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 من خلال عدة خطوات بسيطة كالآتي:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال الضغط هنا. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2023 برقم الجلوس. إدخال رقم الجلوس. الضغط على علامة البحث وستظهر النتيجة فورًا.

وأدى 68 ألفًا و588 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم الأول في 260 لجنة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منتصف شهر يناير المُنصرم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ توزيع درجات المواد خلال الترم الأول جاء كالتالي:

اللغة العربية: 20 درجة الصغرى و40 درجة الكبرى.

اللغة الإنجليزية: 15 درجة الصغرى والكبرى 30.

الدراسات الإجتماعية: 10 درجات الصغرى والكبرى 20.

العلوم: 10 درجات الصغرى والكبرى 20 درجة.

الرياضيات: 15 درجة الصغرى والكبرى 30 درجة.

المجموع الكلي: 70 درجة الصغرى والكبرى 140 درجة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى امتحانات 5 مواد أخرى لا تضاف للمجموع، وهي:

الحاسب الآلي: الصغرى 5 والكبرى 10 درجات.

التربية الفنية: الصغرى 5 والكبرى 10 درجات.

التربية الدينية: الصغرى 10 والكبرى 20 درجة.

التربية الرياضية: الصغرى 10 والكبرى 20 درجة.

اللغة الأجنية الثانية: الصغرى 10 والكبرى 20.