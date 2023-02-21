أسعار السكر في معارض «أهلا رمضان» 2023 بالمحافظات.. الكيلو يبدأ من 14.5 جنيه

تتباين أسعار السكر في معارض «أهلا رمضان» 2023 على مستوى المحافظات خلال تلك الآونة، حسب حجم الكيس 900 جرام يبدأ من 14.5 جنيه، بينما يبلغ سعر الكيلو 21 جنيها، وهي أسعار أقل من السوق بنسبة 30%.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السكر في معارض أهلا رمضان 2023 على مستوى المحافظات التي تتشابه أسعاره حيث أن الكيلو يسجل من 20 إلى 21 جنيها في كافة المحافظات.

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان 2023

تتصدر الإسكندرية أقل أسعار السكر، حيث إن سعر كيس السكر المعبأ 900 جرام يبلغ 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها، في فروع أهلا رمضان بالمدينة الساحلية وفقا لبيان محافظة الإسكندرية، ويشاركها أيضا في ذات السعر محافظات الجيزة والقاهرة وسوهاج وأسيوط، بسعر كيس السكر 900 جرام 14.5 جنيها.

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات

وفي معارض أهلا رمضان بالمنوفية، سجل سعر سكر 900 جرام 17.5 جنيه، وفق ما أكدته الدكتورة شهير شرف كبير مفتشي مديرية التموين بالمحافظة، موضحة أن سعر كيلو السكر 20 جنيها، في المنافذ علي مستويات جميع المدن، بالإضافة إلى إعلان تخفيضات يومية غير مستقرة على السكر ولكن ليس بشكل ثابت.

وتضم معارض «أهلا رمضان» 2023 الشرقية البالغ عددها أكثر من 50 معرضا وشادرا، عددا كبيرا ومتنوعا من السلع والمنتجات الغذائية التي تعد الأكثر طلبا من قبل المواطنين بأسعار مخفضة، على رأسها سلعة السكر الأبيض الذي يتراوح سعره ما بين 20 وحتى 21 جنيها.