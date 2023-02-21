«الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا من 2 إلى 3 درجات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية؛ ليستمر التحسن النسبي في الأحوال الجوية خلال ساعات النهار.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة غدا وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن يكون الطقس مائلا للدفء على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد.

وتستمر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.