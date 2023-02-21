«الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء: «شبورة» صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تستمر حالة التحسن النسبي في الأحوال الجوية، خاصة خلال ساعات النهار، مع استمرار زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، على أنحاء الجمهورية كافة.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الأجواء تكون مائلة للدفء على محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة الطقس غدا الأربعاء دافئة على محافظات جنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء تنخفض الحرارة بين 9 لـ11 درجة، ويسود طقس بارد حتى ساعات الصباح الباكر، مع وجود ارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل.

ظواهر جوية في طقس الغد

وتابعت الأرصاد، أنّ الظواهر الجوية غدا تتمثل في استمرار تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية وسط سيناء، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.